«Айлендерс» уступили «Сан-Хосе» в овертайме. Это девятое поражение команды подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.



В составе победителей забивали Ник Бонино и Эрик Карлссон. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Мэтью Барзал. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 33 сейва. У нападающего Александра Барабанова коэффициент полезности «-1».



Это поражение стало девятым подрял для «Айлендерс».



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.