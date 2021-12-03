Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Айлендерс» уступили «Сан-Хосе» в овертайме. Это девятое поражение команды подряд

«Айлендерс» уступили «Сан-Хосе» в овертайме. Это девятое поражение команды подряд
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Ник Бонино и Эрик Карлссон. В составе хозяев заброшенной шайбой отметился Мэтью Барзал. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 33 сейва. У нападающего Александра Барабанова коэффициент полезности «-1».

Это поражение стало девятым подрял для «Айлендерс».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Барзал (Грин, Мейфилд) – 01:04' (5x5)   1:1 Бонино (Дален, Майер) – 09:10' (5x5)   1:2 Карлссон (Майер, Кутюр) – 60:39' (3x3)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021