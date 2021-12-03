Капризов уступает только Драйзайтлю, Овечкину и Макдэвиду по матчам в сезоне с 3+ очками

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Результативный матч в составе победителей выдал россиянин Кирилл Капризов, забросивший две шайбы (на 8-й и 22-й минутах), а также поучаствовавший в результативной атаке, завершившейся голом Дмитрия Куликова (30). Российский форвард провёл четвёртый матч в нынешнем сезоне, в котором ему удалось набрать минимум три очка.

По этому показателю Кирилл занимает четвёртое место в лиге, уступая только нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю (девять), а также капитану «Вашингтона» Александру Овечкину и занимающему аналогичную должность в «нефтяниках» Коннору Макдэвиду (по шесть).