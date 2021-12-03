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«Бостон» одолел «Нэшвилл» в гостях, у Тренина «-1»

«Бостон» одолел «Нэшвилл» в гостях, у Тренина «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Джейк Дебраск и Брэндон Карло. У российского нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина коэффициент полезности «-1».

«Нэшвилл» в прошлом матче обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:0.

«Бостон», в свою очередь, уступил в прошлой игре «Детройт Ред Уингз» со счётом 1:2.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
0 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Дебраск (Смит, Койл) – 14:38' (5x4)   0:2 Карло (Хаула) – 20:30' (5x5)
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