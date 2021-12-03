«Бостон» одолел «Нэшвилл» в гостях, у Тренина «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



В составе победителей забивали Джейк Дебраск и Брэндон Карло. У российского нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина коэффициент полезности «-1».



«Нэшвилл» в прошлом матче обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:0.



«Бостон», в свою очередь, уступил в прошлой игре «Детройт Ред Уингз» со счётом 1:2.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.