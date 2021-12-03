«Бостон» одолел «Нэшвилл» в гостях, у Тренина «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забивали Джейк Дебраск и Брэндон Карло. У российского нападающего «Нэшвилла» Якова Тренина коэффициент полезности «-1».
«Нэшвилл» в прошлом матче обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:0.
«Бостон», в свою очередь, уступил в прошлой игре «Детройт Ред Уингз» со счётом 1:2.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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