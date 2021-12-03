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Кирилл Капризов набрал 28 очков в 23 матчах сезона НХЛ, в последних 4 встречах — 10 баллов

Кирилл Капризов набрал 28 очков в 23 матчах сезона НХЛ, в последних 4 встречах — 10 баллов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Результативный матч в составе победителей выдал россиянин Кирилл Капризов, забросивший две шайбы (на 8-й и 22-й минутах), а также поучаствовавший в результативной атаке, завершившейся голом Дмитрия Куликова (30). Капризов продлил результативную серию до 4 игр, в которых ему удалось набрать 10 (4+6) очков. Всего в 23 матчах сезона на его счету 28 (9+19) баллов.

Сегодня за 18.52 (6.44 – в большинстве) Кирилл также отметился 4 бросками в створ ворот, 50% выигранных вбрасываний и очень высоким показателем полезности – «+4».

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