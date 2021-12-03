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«Даллас» Радулова обыграл «Коламбус» Тарасова: последний отразил 34 броска

«Даллас» Радулова обыграл «Коламбус» Тарасова: последний отразил 34 броска
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Две шайбы (на 1-й и 37-й минутах) в составе победителей забросил Джейсон Робертсон, одну — Тайлер Сегин (36).

У проигравших отличились Бун Дженнер (6) и Александр Тексье (21).

Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 34 броска из 37. Его соотечественник Егор Чинахов результативными действиями не отметился, а Владислав Гавриков поучаствовал в голевой атаке, завершившейся заброшенной шайбой Тексье.

Российские легионеры «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями в этом матче не отметились.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Робертсон (Павелски, Хаканпяя) – 01:08' (5x5)   1:1 Дженнер – 06:53' (5x5)   1:2 Тексье (Боквист, Гавриков) – 21:25' (5x5)   2:2 Сегин (Хаканпяя, Факса) – 36:25' (5x5)   3:2 Робертсон (Павелски, Сутер) – 37:14' (5x5)
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