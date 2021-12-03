«Даллас» Радулова обыграл «Коламбус» Тарасова: последний отразил 34 броска

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Две шайбы (на 1-й и 37-й минутах) в составе победителей забросил Джейсон Робертсон, одну — Тайлер Сегин (36).
У проигравших отличились Бун Дженнер (6) и Александр Тексье (21).
Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 34 броска из 37. Его соотечественник Егор Чинахов результативными действиями не отметился, а Владислав Гавриков поучаствовал в голевой атаке, завершившейся заброшенной шайбой Тексье.
Российские легионеры «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов результативными действиями в этом матче не отметились.
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