Александр Романов остался со сломанным носом в матче «Монреаля» с «Колорадо»

У российского защитника «Монреаля» Александра Романова диагностировали перелом носа в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо».



Нос был сломан в результате столкновения Александра Романова с игроком «Колорадо» Кейлом Макаром. Соответствующую информацию в своём «твиттере» опубликовал журналист Арпон Басу.



Напомним, 3 декабря матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Колорадо» завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.



В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Валерий Ничушкин, Кейл Макар, Андре Бураковски и Габриэль Ландеског. У проигравших отличился Бен Чиаро.



В следующем матче «Колорадо» в гостях сыграет с «Оттавой», «Монреаль» на выезде встретится с «Нэшвиллом». Обе встречи состоятся 5 декабря.