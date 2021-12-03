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Александр Романов остался со сломанным носом в матче «Монреаля» с «Колорадо»

Александр Романов остался со сломанным носом в матче «Монреаля» с «Колорадо»
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У российского защитника «Монреаля» Александра Романова диагностировали перелом носа в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо».

Нос был сломан в результате столкновения Александра Романова с игроком «Колорадо» Кейлом Макаром. Соответствующую информацию в своём «твиттере» опубликовал журналист Арпон Басу.

Напомним, 3 декабря матч регулярного чемпионата НХЛ между «Монреалем» и «Колорадо» завершился со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Валерий Ничушкин, Кейл Макар, Андре Бураковски и Габриэль Ландеског. У проигравших отличился Бен Чиаро.

В следующем матче «Колорадо» в гостях сыграет с «Оттавой», «Монреаль» на выезде встретится с «Нэшвиллом». Обе встречи состоятся 5 декабря.

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