Капризов повторил результат Кузнецова и вошёл в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Результативный матч в составе победителей выдал россиянин Кирилл Капризов, забросивший две шайбы (на 8-й и 22-й минутах), а также поучаствовавший в результативной атаке, завершившейся голом Дмитрия Куликова (30). Капризов продлил результативную серию до 4 игр, в которых ему удалось набрать 10 (4+6) очков. Всего в 23 матчах сезона на его счету 28 (9+19) баллов.

Благодаря сегодняшнему выступлению 24-летний форвард вошёл в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ, догнав ранее деливших пятое место нападающего «Флориды» Джонатана Юбердо и форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова. Первое место занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (41), всего на очко опережающий капитана своей команды Коннора Макдэвида (40). Топ-3 замыкает капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (38), а на четвёртом месте с 30 очками располагается Назем Кадри из «Колорадо».