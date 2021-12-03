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Радулов забил всего один гол в 21 матче сезона за «Даллас», полезность россиянина «-10»

Радулов забил всего один гол в 21 матче сезона за «Даллас», полезность россиянина «-10»
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«Даллас Старз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов не сумел отличиться результативными действиями. На его счету всего 9 (1+8) очков после 21 сыгранного в текущем сезоне матча при показателе полезности «-10».

Напомним, ранее 35-летний форвард был переведён в четвёртое звено.

В прошедшей встрече в НХЛ дебютировал российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов, отразивший 34 броска из 37. Егор Чинахов результативными действиями не отметился, Владислав Гавриков поучаствовал в голевой атаке, завершившейся заброшенной шайбой Тексье.

Ещё один россиянин в составе «Далласа» — Денис Гурьянов — результативными действиями также не отметился.

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