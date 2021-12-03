В «Чикаго» поблагодарили своего вратаря за победу над «Вашингтоном» смешным «твитом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» в гостях по буллитам обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (4:3). В составе победителей яркий матч выдал голкипер Марк-Андре Флёри, сделавший 25 сейвов.



«Чикаго Блэкхоукс» слегка подтрунили над своей игрой в «Твиттере», прокомментировав «не обошлось без небольшой помощи от наших друзей», имея в виду штанги ворот Флёри, которые выступали на стороне победителей. В основное время игроки «Вашингтона» трижды попадали в штанги и ещё два раза — в овертайме.



Но в первую очередь отмечена игра самого Флёри, действия которого не позволили отличиться в том числе российскому нападающему Александру Овечкину.



На плакате в твите забавная статистика:

1) 25 сейвов, 893% ОБ у Флёри

2) 3 шайбы отбили штанги в основное время

3) 2 шайбы отбили штанги во время буллитов в дополнительное время.