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В «Чикаго» поблагодарили своего вратаря за победу над «Вашингтоном» смешным «твитом»

В «Чикаго» поблагодарили своего вратаря за победу над «Вашингтоном» смешным «твитом»
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» в гостях по буллитам обыграл «Вашингтон Кэпиталз» (4:3). В составе победителей яркий матч выдал голкипер Марк-Андре Флёри, сделавший 25 сейвов.

«Чикаго Блэкхоукс» слегка подтрунили над своей игрой в «Твиттере», прокомментировав «не обошлось без небольшой помощи от наших друзей», имея в виду штанги ворот Флёри, которые выступали на стороне победителей. В основное время игроки «Вашингтона» трижды попадали в штанги и ещё два раза — в овертайме.

Но в первую очередь отмечена игра самого Флёри, действия которого не позволили отличиться в том числе российскому нападающему Александру Овечкину.

На плакате в твите забавная статистика:
1) 25 сейвов, 893% ОБ у Флёри
2) 3 шайбы отбили штанги в основное время
3) 2 шайбы отбили штанги во время буллитов в дополнительное время.

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