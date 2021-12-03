«Это мечта, ставшая реальностью». Голкипер «Коламбуса» Тарасов — о дебюте в НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов, дебютировавший в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (2:3), поделился эмоциями от своей первой игры.
«Это мечта, ставшая реальностью. Это был большой день для меня, для моей семьи. Я с нетерпением ждал, чтобы сыграть свою первую игру», — приводит слова Тарасова в «Твиттере» журналист Джефф Свобода.
В прошедшей встрече россиянин сумел отразить 34 броска из 37, проведя на льду 58 минут и 3 секунды.
Напомним, «Коламбус» выбрал Тарасова на драфте НХЛ 2017 года под общим 86-м номером. «Блю Джекетс» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, после 21 матча набрав 24 очка.
В следующей встрече подопечные Брэда Ларсена сыграют в гостях с «Вашингтон Кэпиталз» (5 декабря).
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