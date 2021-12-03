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«Калгари» поднялся на первую строчку Западной конференции, обыграв в гостях «Лос-Анджелес»

«Калгари» поднялся на первую строчку Западной конференции, обыграв в гостях «Лос-Анджелес»
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«Калгари Флэймз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Эндрю Манджапане, Милан Лулич и Мэттью Ткачук. У «Лос-Анджелеса» отличились защитник Александер Эдлер и форвард Алекс Иафалло.

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 16 минут и 24 секунды, нанеся один бросок по воротам, применив силовой приём, а также заблокировав два броска и совершив два перехвата.

«Калгари» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, после 23 матчей набрав 33 очка. «Кингз» — на 12-й строчке Запада, имея 22 балла после 22 встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2021, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Иафалло (Эдлер, Арвидссон) – 04:30' (5x5)   1:1 Манджапане (Баклунд, Ханифин) – 11:19' (5x4)   1:2 Лучич (Манджапане, Чюлингтон) – 16:28' (5x4)   1:3 Ткачук (Годро, Гудбрансон) – 24:54' (5x5)   2:3 Эдлер (Арвидссон, Дано) – 38:11' (5x5)
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