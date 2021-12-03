«Калгари» поднялся на первую строчку Западной конференции, обыграв в гостях «Лос-Анджелес»

«Калгари Флэймз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Эндрю Манджапане, Милан Лулич и Мэттью Ткачук. У «Лос-Анджелеса» отличились защитник Александер Эдлер и форвард Алекс Иафалло.



Российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 16 минут и 24 секунды, нанеся один бросок по воротам, применив силовой приём, а также заблокировав два броска и совершив два перехвата.



«Калгари» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, после 23 матчей набрав 33 очка. «Кингз» — на 12-й строчке Запада, имея 22 балла после 22 встреч.