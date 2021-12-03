Главный тренер «Коламбуса» — о Тарасове: он был надёжен и передавал уверенность команде

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен прокомментировал дебют в НХЛ российского голкипера Даниила Тарасова в матче с «Даллас Старз» (2:3).



«Он сыграл весьма хорошо. Хотя мы понимаем, что у парня был тяжёлый день, он его провёл в самолёте. С учётом этого всё у Тарасова получилось великолепно. Хотя и старт матча выдался трудным, мы сразу пропустили. Но Даниил был так надёжен, что постоянно держал нас в игре и вообще хорошо выполнил свою работу.



Он делал прекрасные сейвы, хорошо двигался и оставил приятное впечатление. Выглядел спокойным и уверенным в себе, и это передавалось всей команде. Никаких нервов мы у него не увидели. Вообще Тарасов — сам по себе спокойный парень. Может, у него внутри в какие-то моменты есть переживания, но мы этого не замечаем. Никаких нервов во время своего дебюта в НХЛ», — цитирует Ларсена официальный сайт НХЛ.