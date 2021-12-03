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Куликов — о звене Капризова: его тройка провела особенную игру с «Нью-Джерси»

Куликов — о звене Капризова: его тройка провела особенную игру с «Нью-Джерси»
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Защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов, забросивший шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2), прокомментировал игру Кирилла Капризова и Райана Хартмана, которые стали авторами голевой передачи на него.

«О да, сегодня они были действительно хороши. Но и в предыдущих встречах они тоже нам помогали. Как я говорил ранее, в нашей команде каждое звено пытается создавать опасные моменты. Мы стараемся играть всей пятёркой. Однако я согласен, что их тройка сегодня провела особенную игру, они создали очень много опасных моментов», — приводит слова Куликова официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Миннесота» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, после 23 матчей имея в своём активе 33 балла.

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