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Брюнетт — о замене Бобровского: в 1-м периоде у нас были ужасные ошибки, мы ему не помогли

Брюнетт — о замене Бобровского: в 1-м периоде у нас были ужасные ошибки, мы ему не помогли
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Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт объяснил причину замены российского голкипера клуба Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (7:4).

«Мы решили попробовать изменить темп игры. С Бобровским ничего не случилось. В первом периоде у нас были ужасные ошибки, а мы ему не помогли», — приводит слова Брюнетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, Бобровский был заменён 12-й минуте второго периода. К этому моменту «Флорида» проигрывала со счётом 1:4. Он сумел отразить восемь бросков из 12 перед заменой.

В текущем сезоне НХЛ Бобровский принял участие в 15 матчах, выиграв в 12 из них, отражая 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,38.

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