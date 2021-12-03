«Даллас» — первый клуб в истории НХЛ, забивавший в первые 75 секунд матча в 4 играх подряд
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«Даллас Старз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2. Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр».
«Даллас» стал первой командой в истории НХЛ, в четырёх матчах подряд забивавшей в первые 75 секунд первого периода.
В игре с «Колорадо Эвеланш» (27 ноября, 3:1) на 72-й секунде забил форвард Джо Павелски. На следующий день в матче с «Аризоной Койотс» (3:2) на 54-й секунде открыл счёт финский нападающий Роопе Хинц. 1 декабря «Старз» встречались с «Каролиной Харрикейнз» (4:1) и забросили шайбу на 73-й секунде, отметился снова Хинц.
В прошедшей игре с «Коламбусом» на 68-й секунде счёт открыл форвард Джейсон Робертсон.
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