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Сафонов: я с 3 лет гоняю шайбу палкой. Хоккей — любимое дело, от которого кайфуешь

Сафонов: я с 3 лет гоняю шайбу палкой. Хоккей — любимое дело, от которого кайфуешь
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов рассказал о тренировках на предсезонке, а также об эмоциях во время матчей.

«От тяжёлых тренировок накапливается усталость. При этом понимаешь, что после плодотворной предсезонки потом будет легче. А когда начинается сезон – это настоящий праздник для нас. Больше играешь, получаешь удовольствие от хоккея. Мне никогда не приходилось заставлять себя идти на тренировку, это моё любимое дело. Кто-то в 20 с лишним лет заканчивает университет и только-только определяется, кем он хочет работать. А я с трёх лет на коньках гоняю шайбу палкой. Поэтому для меня хоккей – это жизнь и любимое дело, от которого нереально кайфуешь.

Когда стоишь перед игрой, слушаешь гимны, болельщики скандируют – потрясающе, конечно. В эмоциональном плане я стараюсь поймать золотую середину, чтобы не быть излишне заведённым. Иначе могу подвести команду. Моя задача – в каждом матче сделать максимум для того, чтобы мы победили», — цитирует Сафонова пресс-служба КХЛ.

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