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Экс-форвард «Барыса» и «Ак Барса» Доус входит в топ-15 бомбардиров чемпионата Германии

Экс-форвард «Барыса» и «Ак Барса» Доус входит в топ-15 бомбардиров чемпионата Германии
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Бывший нападающий «Барыса», «Автомобилиста» и «Ак Барса» Найджел Доус входит в топ-15 лучших бомбардиров чемпионата Германии.

36-летний хоккеист выступает за клуб «Адлер Мангейм». В 24 матчах сезона он сумел набрать 23 (10+13) очка. Также на его счету 7 (3+4) результативных баллов в восьми матчах хоккейной Лиги чемпионов.

Отметим, что «Адлер» занимает в настоящий момент первое место в турнирной таблице немецкой хоккейной лиги, после 24 матчей набрав 49 очков.

Доус выступал в Континентальной хоккейной лиге с 2011 по 2021 год. Всего на его счету 608 матчей, в которых он набрал 550 (293+257) очков при показателе полезности «+91». Также он является вторым снайпером в истории лиги, большее количество шайб забросил только Сергей Мозякин (419).

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