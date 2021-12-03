Даниил Тарасов стал 10-м российским голкипером, сыгравшим в нынешнем сезоне НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов дебютировал в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (2:3).



Таким образом, в текущей «регулярке» НХЛ сыграло уже десять вратарей из России. Помимо Тарасова, участие в матчах приняли: Игорь Шестёркин и Александр Георгиев (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Илья Сорокин и Семён Варламов (оба — «Нью-Йорк Айлендерс»), Антон Худобин («Даллас Старз»), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз») и Иван Просветов («Аризона Койотс»).



Лучшим по количеству выигранных матчей, проценту отражённых бросков и сейвов является Шестёркин (12 побед, 93,5%, 503 сейва), по общему сыгранному времени лидирует Василевский (1093 минуты и 31 секунда). По матчам на ноль среди россиян первую строчку делят Шестёркин и Сорокин — 3 шат-аута.