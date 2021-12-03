Даниил Тарасов стал 10-м российским голкипером, сыгравшим в нынешнем сезоне НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов дебютировал в Национальной хоккейной лиге в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (2:3).
Таким образом, в текущей «регулярке» НХЛ сыграло уже десять вратарей из России. Помимо Тарасова, участие в матчах приняли: Игорь Шестёркин и Александр Георгиев (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Илья Сорокин и Семён Варламов (оба — «Нью-Йорк Айлендерс»), Антон Худобин («Даллас Старз»), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз») и Иван Просветов («Аризона Койотс»).
Лучшим по количеству выигранных матчей, проценту отражённых бросков и сейвов является Шестёркин (12 побед, 93,5%, 503 сейва), по общему сыгранному времени лидирует Василевский (1093 минуты и 31 секунда). По матчам на ноль среди россиян первую строчку делят Шестёркин и Сорокин — 3 шат-аута.
- 3 декабря 2021
-
15:15
-
14:51
-
14:38
-
14:02
-
13:33
-
13:08
-
12:47
-
12:30
-
12:09
-
11:52
-
11:22
-
11:04
-
10:47
-
10:32
-
10:26
-
10:18
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:25
-
09:08
-
08:44
-
08:39
-
08:31
-
08:25
-
08:15
-
07:38
-
07:23
-
07:17
-
07:14
-
07:11
-
07:06
-
06:56
-
06:51
-
06:47