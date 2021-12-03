«Авангард» и «Ак Барс» представили составы на матч в рамках KHL World Games

«Авангард» и «Ак Барс» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, которая пройдёт в рамках KHL World Games, состоится в Дубае (ОАЭ), на стадионе «Кока-Кола-Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Авангард»:



Грубец (Демченко, Дианов);

Шарипзянов — Покка, Цегларик — Найт — Грицюк;

Емелин — Каски, Толчинский — Прохоркин — Сошников;

Готовец — Чистяков, Брюквин — Дергачёв — Якупов;

Дедунов — Каблуков — Жарков — Телегин.



«Ак Барс»:



Билялов (Бобков);

Хенкель — Кэмпфер, Дыняк — Галимов — Воронков;

Журавлёв — Юдин, Тарасов — Уил — Петров;

Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Линдхольм — Панюков;

Рукавишников, Лукоянов — Сафонов — Глухов — Квартальнов.