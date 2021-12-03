«Авангард» и «Ак Барс» представили составы на матч в рамках KHL World Games

«Авангард» и «Ак Барс» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, которая пройдёт в рамках KHL World Games, состоится в Дубае (ОАЭ), на стадионе «Кока-Кола-Арена». Начало — в 16:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Авангард»:
Грубец (Демченко, Дианов);
Шарипзянов — Покка, Цегларик — Найт — Грицюк;
Емелин — Каски, Толчинский — Прохоркин — Сошников;
Готовец — Чистяков, Брюквин — Дергачёв — Якупов;
Дедунов — Каблуков — Жарков — Телегин.
«Ак Барс»:
Билялов (Бобков);
Хенкель — Кэмпфер, Дыняк — Галимов — Воронков;
Журавлёв — Юдин, Тарасов — Уил — Петров;
Адамчук — Лямкин, Кагарлицкий — Линдхольм — Панюков;
Рукавишников, Лукоянов — Сафонов — Глухов — Квартальнов.
- 3 декабря 2021
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