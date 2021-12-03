Морозов: неприятно, что Зарипов не сыграет, но КХЛ не может диктовать условия тренеру

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал отсутствие в составе «Ак Барса» на матч с «Авангардом» капитана клуба Даниса Зарипова, а также рассказал о желании продолжать показывать матчи КХЛ на новых территориях.



«Неприятно, что Зарипов сегодня не сыграет, всё-таки он был лицом со стороны «Ак Барса». Рассчитывали, что он сыграет, но мы не можем диктовать условия тренеру. Мы проверили, в список травмированных он не внесён, но на игру не выйдет.



В Давосе, Цюрихе, Вене мы тоже показывали КХЛ. Но мы всегда хотим захватывать новые территории, быть первопроходцами. Поэтому мы сегодня играем в Дубае. Чем больше территорий захватим, тем популярнее будет КХЛ», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.