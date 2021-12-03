«Алина с нами!» Перед матчем в Дубае Загитова вышла на лёд с маскотом «Ак Барса»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова перед матчем Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом» в Дубае вышла на лёд с маскотом клуба из Республики Татарстан.
«Алина с нами! Вот бы все матчи так начинались», – говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на официальной странице «Ак Барса» в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Ранее «Авангард» и «Ак Барс» опубликовали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, которая состоится в рамках KHL World Games, проходит в Дубае (ОАЭ), на стадионе «Кока-Кола-Арена». На данный момент в матче первый перерыв. После стартового периода счёт равный — 0:0.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 3 декабря 2021
-
17:15
-
16:51
-
16:30
-
15:50
-
15:45
-
15:42
-
15:39
-
15:23
-
15:15
-
14:51
-
14:38
-
14:02
-
13:33
-
13:08
-
12:47
-
12:30
-
12:09
-
11:52
-
11:22
-
11:04
-
10:47
-
10:32
-
10:26
-
10:18
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:25
-
09:08
-
08:44
-
08:39
-
08:31
-
08:25
-
08:15
-
07:38