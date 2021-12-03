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«Алина с нами!» Перед матчем в Дубае Загитова вышла на лёд с маскотом «Ак Барса»

«Алина с нами!» Перед матчем в Дубае Загитова вышла на лёд с маскотом «Ак Барса»
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова перед матчем Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом» в Дубае вышла на лёд с маскотом клуба из Республики Татарстан.

«Алина с нами! Вот бы все матчи так начинались», – говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальной странице «Ак Барса» в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее «Авангард» и «Ак Барс» опубликовали составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча, которая состоится в рамках KHL World Games, проходит в Дубае (ОАЭ), на стадионе «Кока-Кола-Арена». На данный момент в матче первый перерыв. После стартового периода счёт равный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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