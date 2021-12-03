Лундквист — о матче «Ак Барс» — «Авангард» в Дубае: отличное шоу, хорошее качество игры

Легендарный шведский вратарь Хенрик Лундквист поделился мнением о матче КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом» в Дубае (ОАЭ).



«Прежде всего очень впечатляет возможность увидеть хоккей в Дубае. Это уникальное место. Здорово, что игра расширяет границы, это хорошо для нашего спорта. Первый период мне понравился. Это моя первая игра вживую с тех пор, как я закончил карьеру. Я отработал много матчей из студии, но быть на матче лично довольно круто. Отличное шоу, хорошее качество игры, высокие скорости. Здорово быть здесь.



Когда шведский клуб вступит в КХЛ? Хороший вопрос (смеётся). Не знаю. В Швеции все довольны структурой местной лиги, поэтому не могу ничего сказать. Главная причина моего пребывания здесь — просмотр хоккея и встреча с некоторыми людьми, чтобы поговорить о КХЛ в Дубае. У меня много друзей, которые здесь работают, мы держим связь. Находиться здесь — отличная возможность», — передаёт слова Лундквиста корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.