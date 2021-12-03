Артём Галимов забил первый гол в Дубае, протолкнув шайбу в «домик» Грубецу

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором казанский «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Кока-Кола-Арена» в Дубае (ОАЭ). Счёт к концу второго периода — 1:0 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 31-й минуте казанцы проводили атаку. Никита Дыняк с разворота бросил, шайба осталась у щитков голкипера «ястребов» Шимона Грубеца, а Артём Галимов протолкнул её в «домик» чешскому вратарю.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что перед матчем на лёд с маскотом «Ак Барса» вышла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова.