Лундквист: я большой поклонник Василевского, он лучший в своём деле

Легендарный шведский вратарь Хенрик Лундквист поделился мнением о российском голкипере команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.

«Я большой поклонник Василевского. Он лучший в своём деле. Отличный сезон проводит Якоб Маркстрём, но в последние годы доминирует Василевский. У него есть всё — габариты, скорость. Начинаю привыкать к тому, что уже не играю в хоккей. Хотелось как можно дольше оставаться в спорте, но такова жизнь. Наслаждаюсь своей жизнью, у меня появилась возможность больше путешествовать и проводить время с семьёй», — передаёт слова Лундквиста корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее шведский голкипер рассказал, что думает о других россиянах в НХЛ: об Александре Овечкине, Артемии Панарине и Игоре Шестёркине.