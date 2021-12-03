«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ в Дубае

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Авангард». Встреча проходила в рамках KHL World Games на стадионе «Кока-Кола-Арена» в Дубае (ОАЭ) и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 31-й минуте Артём Галимов вывел казанцев вперёд. На 44-й минуте Стивен Кэмпфер увеличил преимущество «Ак Барса». На 49-й минуте Михаил Глухов с передачи Артёма Лукоянова забросил третью шайбу в ворота чешского голкипера «ястребов» Шимона Грубеца. На 55-й минуте Никита Сошников, реализовав численное большинство с передачи Николая Прохоркина, отыграл один гол.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в Казани сыграет с «Барысом». «Авангард» в Балашихе встретится с рижским «Динамо». Оба матча пройдут 6 декабря.