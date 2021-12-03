Сборная Швейцарии представила комплекты формы для участия в Олимпийских играх 2022 года

Сборная Швейцарии на официальной странице ФХШ в «Твиттере» представила комплекты формы для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Формы выполнены в классических для команды красных и белых цветах. Кроме того, некоторые элементы содержат чёрный цвет.
Ранее тренерский штаб сборной Швейцарии объявил имена трёх хоккеистов, которые первыми вызваны в национальную команду на Олимпийские игры 2022 года. Швейцарцы включили в список защитника «Нэшвилл Предаторз» Романа Йози, а также форвардов «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майера и «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишира.
До этого своих первых трёх игроков объявили сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и Латвии.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Швейцарии сыграет в группе В вместе с командами России, Чехии и Дании.
- 3 декабря 2021
-
20:29
-
20:19
-
20:00
-
19:41
-
19:38
-
19:34
-
19:31
-
19:22
-
19:16
-
19:14
-
19:05
-
18:42
-
18:32
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
18:01
-
17:54
-
17:39
-
17:15
-
16:51
-
16:30
-
15:50
-
15:45
-
15:42
-
15:39
-
15:23
-
15:15
-
14:51
-
14:38
-
14:02
-
13:33
-
13:08
-
12:47
-
12:30