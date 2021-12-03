Сборная Швейцарии представила комплекты формы для участия в Олимпийских играх 2022 года

Сборная Швейцарии на официальной странице ФХШ в «Твиттере» представила комплекты формы для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Формы выполнены в классических для команды красных и белых цветах. Кроме того, некоторые элементы содержат чёрный цвет.

Ранее тренерский штаб сборной Швейцарии объявил имена трёх хоккеистов, которые первыми вызваны в национальную команду на Олимпийские игры 2022 года. Швейцарцы включили в список защитника «Нэшвилл Предаторз» Романа Йози, а также форвардов «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майера и «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишира.



До этого своих первых трёх игроков объявили сборные Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и Латвии.



Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная Швейцарии сыграет в группе В вместе с командами России, Чехии и Дании.