Квартальнов — о матче в ОАЭ: доехали, сыграли. Хорошая ли реклама КХЛ, судить маркетологам
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился мнением о матче в Дубае (ОАЭ) с «Авангардом» (3:1).
«Такой матч — это опыт. Все команды в одинаковых условиях. Для нас сложилось всё неплохо, ребята где-то отдохнули, жён и девушек брали с собой. Всё сложилось, что тут говорить. Думаю, что болели сегодня здорово за обе команды. Хорошая, интересная атмосфера.
Сыграть в открытый хоккей, учитывая выставочный характер матча? А вы считаете, что мы закрылись? Я так не думаю, мы открывались, играли против системной команды. Не мне считать, хорошая это реклама КХЛ или нет. Это маркетологам судить или кому ещё. Мы приехали, сыграли — регулярка продолжается», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Новость по теме«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ в Дубае
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