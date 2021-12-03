Хартли — о матче в ОАЭ: «Авангард» проиграл, но сегодня была большая победа для всей КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о матче в Дубае (ОАЭ) с «Ак Барсом» (1:3).

«Авангард» прибавлял сегодня в ходе встречи. Во второй половине первого периода наша игра была лучше. Мы здорово сыграли в меньшинстве, но из-за этого не могли завладеть инициативой. Наши броски не достигали цели сегодня, никак ребята не могли попасть по воротам.



Если не считать результата матча, мероприятие прошло великолепно. Всё было прекрасно организовано. «Авангард» потерпел поражение, но сегодня была большая победа для всего хоккея КХЛ.



Игра Сошникова становится всё лучше и лучше, он приносит пользу нападению. Мы работаем сейчас над его действиями в обороне.



Невозможно мне оценить, понравился ли матч болельщикам. Но мы почувствовали отличную энергию трибун. Думаю, мероприятие удалось», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.