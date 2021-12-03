Лукоянов: у «Авангарда» осталось одно звено, чтобы забить. Остальные — чекеры

Нападающий казанского «Ак Барса» Артём Лукоянов после матча в Дубае (ОАЭ) с «Авангардом» (3:1) поделился мыслями об изменениях в составе омского клуба с плей-офф КХЛ прошлого сезона.

«Думаю, все игроки КХЛ двумя руками за то, чтобы был клуб в Дубае. В Сочи тоже не верили, что команда будет создана, а туда приезжаешь и эмоционально разряжаешься. Так что ждём, пускай скорее делают.



Конечно, «Авангард» изменился. По подбору игроков совсем другая команда. У нас осталось одно звено, чтобы забить, а остальные, скажем так, чекеры, бегущие. Ну и хоккей у них такой, бегущий. Нам он удобен.



Первый гол Глухова? Ну раз в год и Глух забивает. Видите, как его обстановка расслабила, море, песок. Самое главное, как известно, забить в начале и в конце сезона, чтобы контракт подписать новый. Если без шуток, то Глухов выполняет много черновой работы, сегодня был вознаграждён голом», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.