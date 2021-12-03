«Тампа» и «Нэшвилл» представили стильные формы, в которых сыграют на открытом воздухе
Поделиться
«Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» представили дизайн формы на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Stadium Series, который пройдёт на открытом воздухе.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лайтнинг».
Матч состоится 26 февраля 2022 года. Встреча пройдёт на арене команды по американскому футболу «Теннесси Тайтенс».
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. «Нэшвилл Предаторз» на домашнем стадионе «Бриджстоун-Арена» потерпел поражение в матче с «Бостон Брюинз» со счётом 2:0.
Новость по темеГол Бучневича не помог «Сент-Луису» обыграть «Тампу»
Комментарии
- 3 декабря 2021
-
20:29
-
20:19
-
20:00
-
19:41
-
19:38
-
19:34
-
19:31
-
19:22
-
19:16
-
19:14
-
19:05
-
18:42
-
18:32
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
18:01
-
17:54
-
17:39
-
17:15
-
16:51
-
16:30
-
15:50
-
15:45
-
15:42
-
15:39
-
15:23
-
15:15
-
14:51
-
14:38
-
14:02
-
13:33
-
13:08
-
12:47
-
12:30
Партнерский контент