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«Тампа» и «Нэшвилл» представили стильные формы, в которых сыграют на открытом воздухе

«Тампа» и «Нэшвилл» представили стильные формы, в которых сыграют на открытом воздухе
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«Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» представили дизайн формы на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Stadium Series, который пройдёт на открытом воздухе.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лайтнинг».

Матч состоится 26 февраля 2022 года. Встреча пройдёт на арене команды по американскому футболу «Теннесси Тайтенс».

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. «Нэшвилл Предаторз» на домашнем стадионе «Бриджстоун-Арена» потерпел поражение в матче с «Бостон Брюинз» со счётом 2:0.

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