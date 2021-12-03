«Тампа» и «Нэшвилл» представили стильные формы, в которых сыграют на открытом воздухе

«Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» представили дизайн формы на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Stadium Series, который пройдёт на открытом воздухе.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лайтнинг».

Матч состоится 26 февраля 2022 года. Встреча пройдёт на арене команды по американскому футболу «Теннесси Тайтенс».

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2. «Нэшвилл Предаторз» на домашнем стадионе «Бриджстоун-Арена» потерпел поражение в матче с «Бостон Брюинз» со счётом 2:0.