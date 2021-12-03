Российский форвард «Торонто» Илья Михеев поучаствовал в тренировке впервые после травмы

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев принял участие в тренировке команды впервые после операции, сообщает в «Твиттере» журналист Дэвид Альтер.
В середине октября форвард перенёс успешную операцию на большом пальце руки.
Напомним, 27-летний форвард «листьев» получил травму руки в выставочном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1). Михеев провёл на льду 5 минут и 4 секунды и отметился результативной передачей. Илья получил повреждение после неудачного падения на лёд из-за силового приёма защитника «Оттавы» Диллона Хитерингтона.
Сообщалось, что форвард может пропустить до восьми недель.
Ранее Михеев принял участие в трёх предсезонных встречах, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне на его счету 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах регулярного чемпионата.
- 3 декабря 2021
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