Минспорта Татарстана — о матче КХЛ в ОАЭ: надо повторять и там, где не ступал конёк игрока
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал матч КХЛ между казанским «Ак Барсом» и омским «Авангардом» (3:1) в Дубае (ОАЭ).
«Сегодня состоялось легендарное, не побоюсь этого слова, событие — впервые в ОАЭ прошёл матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». «Ак Барс» выиграл 3:1, поздравляем нашу ледовую дружину. Вообще для популяризации хоккея такие мероприятия надо повторять. Даже там, где не ступала нога, конёк хоккеиста. Для ребят это интересный вызов и опыт, а для зрителей — диковинка. Не знаю, с чем сравнить для нас, но для арабского мира хоккей — это что-то новое. Будем надеяться, что лёд растопит сердца арабского мира», — передаёт слова Леонова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Новость по теме«Ак Барс» обыграл «Авангард» в матче КХЛ в Дубае
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