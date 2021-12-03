Кто из хоккеистов НХЛ первым в сезоне наберёт 50 очков?

Вчера, 2 декабря, в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Ойлерз» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0).
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал четыре очка — забросил шайбу и оформил ассистентский хет-трик — и обошёл российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Теперь на счету канадца 40 очков и он опережает россиянина на два балла. Лидирует в списке бомбардиров одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, у которого 41 балл.
Макдэвид в текущем сезоне забросил 15 шайб и отдал 25 результативных передач, благодаря чему возглавляет список ассистентов чемпионата.
«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто из хоккеистов первым в сезоне наберёт 50 очков?»
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
- 3 декабря 2021
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