Защитник «Чикаго», которого мощнейшим силовым снёс Овечкин, попал в протокол по сотрясению

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.



Нападающий «столичных» Александр Овечкин на 1-й минуте второго периода эффектно убрал защитника соперников Коннора Мёрфи. Игроку пришлось покинуть лёд.

Как отмечает официальный сайт НХЛ, Мёрфи после хита Овечкина попал в протокол по сотрясению.

Напомним, в серии послематчевых буллитов у хозяев пытались забросить шайбу в ворота соперника Овечкин, Евгений Кузнецов и Даниэль Спронг. Но ни одному из них этого сделать не удалось. Патрик Кейн справился с задачей и подарил победу своей команде.



В составе победителей забивали Алекс Дебринкэт, Доминик Кубалик и Сет Джонс. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились россиянин Евгений Кузнецов (с передачи соотечественника Александра Овечкина), Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй. Дмитрий Орлов очков не набрал.