Голкипер «Витязя» после пропущенной шайбы в ярости разломал клюшку об ворота

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

На 56-й минуте в ходе отличной комбинации нападающий минчан Маттиас Теденбю отдал передачу на Кирилла Воронина, который поразил уже пустой угол ворот и увеличил преимущество динамовцев — 4:2. Голкипер «Витязя» Илья Ежов, раздосадованный пропущенной шайбой, в ярости начал бить клюшкой по воротам, разломав её.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что в ходе встречи подольская команда дважды выходила вперёд — на старте первого и второго периодов, однако это не помогло ей набрать очки.