Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Титул Хлебушек был свергнут?» Spittin' Chiclets обыграл фамилию Манджапане после гола

«Титул Хлебушек был свергнут?» Spittin' Chiclets обыграл фамилию Манджапане после гола
Комментарии

Spittin' Chiclets в «Твиттере» отреагировал на гол нападающего «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане в матче с «Лос-Анджелес Кингз (3:2), обыграв фамилию форварда.

«Титул Хлебушек был свергнут в этом сезоне?» — говорится в сообщении.

Отметим, что на английском фамилия форварда звучит как Mangiapane. В переводе с итальянского Mangia означает «ешь», а pane — «хлеб». Кроме того, в посте подкаста есть намёк на другого нападающего, чьё прозвище Хлебушек, — на Артемия Панарина.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Spittin' Chiclets. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

«Калгари Флэймз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр». Нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане стал автором заброшенной шайбы на 11-й минуте встречи, успешно сыграв перед воротами соперника и отправив шайбу в уже пустые ворота.

Этот гол стал 15-м для форварда в 14 гостевых матчах клуба в текущем сезоне. По этому показателю он уступает лишь Патрику Лайне, который в сезоне-2018/2019, выступая за «Виннипег Джетс», сумел забросить 15 шайб за 10 игр.

Новость по теме
«Калгари» поднялся на первую строчку Западной конференции, обыграв в гостях «Лос-Анджелес»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021