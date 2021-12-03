«Титул Хлебушек был свергнут?» Spittin' Chiclets обыграл фамилию Манджапане после гола

Spittin' Chiclets в «Твиттере» отреагировал на гол нападающего «Калгари Флэймз» Эндрю Манджапане в матче с «Лос-Анджелес Кингз (3:2), обыграв фамилию форварда.

«Титул Хлебушек был свергнут в этом сезоне?» — говорится в сообщении.

Отметим, что на английском фамилия форварда звучит как Mangiapane. В переводе с итальянского Mangia означает «ешь», а pane — «хлеб». Кроме того, в посте подкаста есть намёк на другого нападающего, чьё прозвище Хлебушек, — на Артемия Панарина.

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Spittin' Chiclets. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

«Калгари Флэймз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0). Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр». Нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане стал автором заброшенной шайбы на 11-й минуте встречи, успешно сыграв перед воротами соперника и отправив шайбу в уже пустые ворота.

Этот гол стал 15-м для форварда в 14 гостевых матчах клуба в текущем сезоне. По этому показателю он уступает лишь Патрику Лайне, который в сезоне-2018/2019, выступая за «Виннипег Джетс», сумел забросить 15 шайб за 10 игр.