Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 4 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 4 декабря.
В Западной конференции первое место сохранил финский «Йокерит», после поражения в матче со СКА оставшийся с 50 очками в 36 встречах. Столько же баллов в своём активе имеет ЦСКА. Третью позицию занимает московское «Динамо», отстающее на два очка, но имеющее матч в запасе. Четвёртую строчку сохранила «Северсталь», у которой также 48 баллов, но на две встречи меньше, чем у «Йокерита» и ЦСКА.
На Востоке первое место вновь за «Металлургом» — у магнитогорской команды 57 очков после 35 матчей. Вторую позицию занимает «Трактор», отстающий на четыре балла. Однако челябинцы провели 37 встреч. На расстояние четырёх очков к «Трактору» приблизился «Ак Барс», в матче в Дубае обыгравший «Авангард». У казанцев 49 баллов после 36 встреч.
- 4 декабря 2021
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