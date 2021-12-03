«Дуэт». «Вашингтон» анонсировал возвращение Бекстрёма к тренировкам видео с Овечкиным

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём вернулся к полноценным тренировкам на льду.

«Вашингтон» показал видео, где Овечкин говорит с Бекстрёмом, и подписал это: «Дуэт».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Ранее форвард занимался по индивидуальной программе с тренером по физической подготовке.



Напомним, 23 октября клуб поместил хоккеиста в список долгосрочно травмированных игроков.



Бекстрём пропустил тренировочный лагерь клуба и начало сезона в связи с продолжающейся реабилитацией после повреждения бедра.

В текущем сезоне «Вашингтон» провёл 24 встречи и набрал в них 34 очка. Сейчас столичная команда занимает третье место в таблице Восточной конференции НХЛ. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд с Востока и Запада выйдут в плей-офф. В следующем матче «Кэпиталз» встретится с «Коламбус Блю Джекетс» 5 декабря.