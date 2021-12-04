Орлов: «Вашингтону» надо лучше заканчивать матчи, добавляем себе валидольные концовки

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился мыслями о выступлении команды в текущем сезоне.

«Всё происходило отлично и для команды, и для меня в целом. У нас были травмированы важные игроки, был тяжёлый месяц, важно было хорошо отыграть. Многие молодые ребята пришли в команду, провели свои первые матчи, хорошо, что они быстро влились, играли по системе. Поэтому нам и удалось хорошо провести месяц.

Матч с «Каролиной» был важен в плане турнирной таблицы. Знали, что «Каролина» — молодая быстрая команда, выходили собранными. Возможно, в начале игры где-то не получилось, но второй период уже получше играли. Главное, добились победы. Хотя мы вели 2:0, дали сопернику вернуться в игру. Последние три матча показывают, что нам надо лучше заканчивать игры. Добавляем валидольные концовки и себе, и тренерам, и болельщикам. Думаю, надо поработать над этим, у нас опытная команда. Уже четверть сезона прошла, надо спокойнее доводить матчи до победы, не давать соперникам жизни и чувства, что они могут вернуться в игру и победить.

Тренеры говорят, что в концовках надо продолжать играть с шайбой, активно работать в нападении. Может, теряем концентрацию или заигрываемся. Сейчас поговорим на собрании, тренеры укажут на ошибки, что мы делаем не так. Дай бог, скорректируем это, и такого больше не будет», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.