Шестёркина заменили в третьем периоде игры с «Сан-Хосе» из-за травмы

В эти минуты в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Идёт 3-й период, в счёте ведут хозяева – 1:0.

На 6-й минуте 3-го периода травму получил 25-летний российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин. Он не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отраженных бросков на своём пятаке. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев.

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Шестёркин в текущем сезоне НХЛ провёл 17 матчей, из которых 12 завершил победами, отражая в среднем 93,5 % бросков и пропуская 2,15 шайбы за игру. У Георгиева лишь 6 проведённых игр с 4 пропущенными шайбами в среднем за матч и 85,8% отражёнными бросками.