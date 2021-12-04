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«Рейнджерс» впервые под руководством Жерара Галлана выиграли пять матчей кряду

«Рейнджерс» впервые под руководством Жерара Галлана выиграли пять матчей кряду
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился победой хозяев всухую с минимальным счётом – 1:0.

Эта победа стала для «синерубашечников» пятой кряду, что является лучшей серией под руководством канадского тренера Жерара Галлана, который возглавил команду в прошлое межсезонье. Из последних 10 матчей нью-йоркцы выиграли девять, что позволило им с 33 очками подняться на четвёртое место в Восточной конференции. В этом сезоне «Рейнджерс» провели 22 матча, в которых одержали 15 побед.

Автором единственной заброшенной шайбы в этой встречи стал форвард «Рейнджерс» Райан Строум, отличившийся на седьмой минуте первого периода с передач Адама Фокса и Мики Зибанеджада.

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