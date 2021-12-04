У «Рейнджерс» не получится заменить Шестёркина основным вратарём из АХЛ, если будет нужно

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился победой хозяев всухую с минимальным счётом – 1:0.

На шестой минуте третьего периода травму получил 25-летний российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин. Он не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отраженных бросков на своём пятаке. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев. Игорь завершил матч с 19 отражёнными бросками, тогда как Георгиев успел сделать девять сейвов.

Как сообщает клубный журналист Винс Меркольяно, если травма Шестёркина окажется серьёзной и нужно будет вызывать голкипера из АХЛ на его подмену, «Рейнджерс» не смогут рассчитывать на услуги своего основного голкипера в фарм-клубе Кейта Кинкейда. На этой неделе в «Хартфорде» произошла вспышка коронавируса, и Кинкейд входит в число игроков, недоступных для игры. Таким образом, в этом случае следующей опцией для «Рейнджерс» станет словак Адам Гуска, являющийся вторым вратарём в «Вулф Пэк».