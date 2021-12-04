Галлан: действительно счастлив за Георгиева. Он выглядел солидно

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (1:0) прокомментировал ситуацию во вратарской бригаде команды.

На шестой минуте третьего периода травму получил 25-летний российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин. Он не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отраженных бросков на своём пятаке. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев. Игорь завершил матч с 19 отражёнными бросками, тогда как Георгиев успел сделать девять сейвов.

«Вступить в такую игру было непросто, ведь мы почти сразу оказались в меньшинстве, но он сделал три отличных сейва. Александр выглядел солидно. Я действительно счастлив за него. Для Георгиева это была хорошая возможность сделать шаг вперёд и сыграть вот таким образом. Оба наших вратаря заслужили сегодняшний шат-аут. Очевидно, что завтра будет играть Георгиев», — приводит слова Галлана журналист Винс Меркольяно.