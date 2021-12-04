Дадонов прервал 7-матчевую безголевую серию, отличившись в игре с «Аризоной»

В эти минуты в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Аризона Койотс» принимает «Вегас Голден Найтс». Завершился 2-й период, гости громят хозяев со счётом 6:1.

Отличиться в этой игре удалось 32-летнему российскому форварду «Вегаса» Евгению Дадонову, который преодолел тем самым отметку в 10 очков в текущем сезоне и прервал свою 7-матчевую безголевую серию. При этом в этой же игре он отдал и голевой пас на Макса Пасиоретти при втором взятии ворот.

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Всего в текущем сезоне Дадонов проводит 23-ю игру, теперь на его счету 11 (6+5) результативных действий при коэффициенте полезности «0». Всего в НХЛ он набрал 233 (110+123) очка в 358 матчах и заработал показатель полезности «-16».