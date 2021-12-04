«Калгари» победил «Анахайм», у Задорова «+1»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Анахайм Дакс» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.



В составе победителей забивали Блейк Коулман, Элиас Линдхольм и Шон Монахан, решающий буллит за Джонни Годро. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Сонни Милано, Рикард Ракелль и Винни Леттьери.

26-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 15 минут 27 секунд и заработал коэффициент полезности «+1».



«Калгари» после этой победы набрал 35 очков в 24 матчах и занимает первое место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 30 баллами после 25 матчей занимает четвёртое место на Западе.