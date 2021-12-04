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«Калгари» победил «Анахайм», у Задорова «+1»

«Калгари» победил «Анахайм», у Задорова «+1»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Анахайм Дакс» принимал «Калгари Флэймз». Матч завершился победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей забивали Блейк Коулман, Элиас Линдхольм и Шон Монахан, решающий буллит за Джонни Годро. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Сонни Милано, Рикард Ракелль и Винни Леттьери.

26-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 15 минут 27 секунд и заработал коэффициент полезности «+1».

«Калгари» после этой победы набрал 35 очков в 24 матчах и занимает первое место в таблице Западной конференции. «Анахайм» с 30 баллами после 25 матчей занимает четвёртое место на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2021, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 4
Б
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Милано (Мэнсон, Зеграс) – 20:54' (5x5)   1:1 Коулман (Монахан, Льюис) – 23:49' (5x5)   1:2 Линдхольм (Годро) – 30:20' (5x5)   1:3 Монахан (Льюис, Чюлингтон) – 35:10' (5x5)   2:3 Ракелль (Лундестрём, Линдхольм) – 39:24' (5x5)   3:3 Леттьери (Зеграс, Драйсдейл) – 42:04' (5x4)   3:4 Годро – 65:00' (ПБ)
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