Нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр отлетел от Панарина, пытаясь выполнить силовой приём

«Твиттер» известного североамериканского подкаста Spittin’ Chiclets пошутил о встречном силовом приёме форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина против нападающего «Сан-Хосе Шаркс» Логана Кутюра.



Кутюр попытался остановить Панарина в центре площадки, но российский хоккеист устоял на ногах и сам уронил канадца на лёд.

«Это крепкий кусок хлеба», — написал аккаунт Spittin’ Chiclets в «Твиттере».

Напомним, в НХЛ Панарин получил прозвище Хлебушек (Breadman).

«Рейнджерс» победили «Шаркс» с минимальным счётом – 1:0. Автором единственной заброшенной шайбы в этой встрече стал форвард «Рейнджерс» Райан Строум, отличившийся на 7-й минуте 1-го периода с передач Адама Фокса и Мики Зибанеджада.

На 6-й минуте 3-го периода травму получил 25-летний российский голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин. Он не сумел подняться со льда без помощи медицинских сотрудников после серии отражённых бросков на своём пятаке. Вместо него на льду появился его соотечественник Александр Георгиев.