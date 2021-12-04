Драйзайтль увеличил отрыв от Овечкина в снайперской гонке НХЛ до двух шайб
Поделиться
В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал два очка — забросил шайбу и отдал голевой пас. Теперь на счету немецкого хоккеиста 21 гол в сезоне, он лидирует в снайперской гонке, опережая идущего на втором месте россиянина Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» на две шайбы. Драйзайтль провёл 22 игры, Овечкин — 24.
Драйзайтль в текущем сезоне забросил 21 шайбу и отдал 22 результативные передачи, благодаря чему возглавляет список бомбардиров чемпионата. Вторым в гонке идёт его партнёр Коннор Макдэвид (16+26), третьим — Овечкин (19+19).
Комментарии
- 4 декабря 2021
-
10:13
-
09:53
-
09:25
-
08:59
-
08:48
-
08:05
-
07:45
-
07:15
-
07:14
-
06:20
-
06:14
-
06:08
-
06:03
-
05:44
-
05:38
-
05:35
-
05:30
-
05:19
-
04:32
-
00:00
- 3 декабря 2021
-
23:48
-
23:25
-
23:03
-
22:55
-
22:43
-
22:05
-
21:50
-
21:48
-
21:23
-
21:15
-
20:54
-
20:29
-
20:19
-
20:00
-
19:41
Партнерский контент