Драйзайтль увеличил отрыв от Овечкина в снайперской гонке НХЛ до двух шайб

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.



Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль набрал два очка — забросил шайбу и отдал голевой пас. Теперь на счету немецкого хоккеиста 21 гол в сезоне, он лидирует в снайперской гонке, опережая идущего на втором месте россиянина Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» на две шайбы. Драйзайтль провёл 22 игры, Овечкин — 24.

Драйзайтль в текущем сезоне забросил 21 шайбу и отдал 22 результативные передачи, благодаря чему возглавляет список бомбардиров чемпионата. Вторым в гонке идёт его партнёр Коннор Макдэвид (16+26), третьим — Овечкин (19+19).