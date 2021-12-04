А. Свечников: «Каролине» не стоит что-то кардинально менять, мы одна из лучших команд лиги

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников выразил уверенность, что неудачная серия «Харрикейнз» скоро подойдёт к концу.
«Может быть, нам нужно просто начать забивать? Вроде как всё просто. На мой взгляд, сейчас нам не стоит что-то кардинально менять. Мы знаем, что являемся одной из лучших команд лиги. Мы все знаем, что нам нужно делать на льду.
В двух последних матчах мы вдвое опередили соперников по броскам, но шайба не шла в ворота. Однако если вы вспомните начало сезона, то там у нас на протяжении многих матчей, наоборот, залетало всё подряд. Так что я уверен, что скоро всё наладится, нужно просто немного подождать и продолжать хорошо делать свою работу.
Нам нужно продолжать разговаривать друг с другом, слушать тренера и немного успокоиться. Как я уже сказал, все мы знаем, что являемся одной из лучших команд в НХЛ», — цитирует Свечникова сайт НХЛ.
«Каролина» начала нынешний сезон с девяти побед подряд, однако в последних шести встречах команда потерпела пять поражений (1-4-1).
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