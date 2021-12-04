Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Сибирь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль провёл 500-й матч в НХЛ

Драйзайтль провёл 500-й матч в НХЛ
Комментарии

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.

Для нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля эта игра стала 500-й в североамериканской карьере, сообщает пресс-служба клуба. За это время немец набрал 549 (220+329) очков.

Драйзайтль в текущем сезоне забросил 21 шайбу и отдал 22 результативные передачи, благодаря чему возглавляет список бомбардиров чемпионата. Вторым в гонке идёт его партнёр Коннор Макдэвид (16+26), третьим — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (19+19). Также Драйзайтль идёт первым в снайперской гонке НХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021