Драйзайтль провёл 500-й матч в НХЛ
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сиэтл Кракен» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.
Для нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля эта игра стала 500-й в североамериканской карьере, сообщает пресс-служба клуба. За это время немец набрал 549 (220+329) очков.
Драйзайтль в текущем сезоне забросил 21 шайбу и отдал 22 результативные передачи, благодаря чему возглавляет список бомбардиров чемпионата. Вторым в гонке идёт его партнёр Коннор Макдэвид (16+26), третьим — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (19+19). Также Драйзайтль идёт первым в снайперской гонке НХЛ.
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