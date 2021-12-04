Михеев: с каждым днём чувствую себя всё лучше. Тренироваться одному было невесело

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о возвращении к тренировкам с командой.
Напомним, 27-летний форвард «листьев» получил травму руки в выставочном матче с «Оттавой Сенаторз» (4:1). Михеев провёл на льду 5 минут и 4 секунды и отметился результативной передачей. Илья получил повреждение после неудачного падения на лёд из-за силового приёма защитника «Оттавы» Диллона Хитерингтона.
«Раньше я никогда не ломал палец, так что сначала даже не почувствовал, что он сломан. Понял это только после того, как вернулся в раздевалку.
Неудачи случаются, и сейчас уже невозможно что-либо изменить. Нужно продолжать работать. Надеюсь, в скором времени я смогу сыграть. Когда именно? Не знаю, посмотрим по моему состоянию. Будем двигаться к возвращению шаг за шагом.
Сейчас мне нужно потренироваться вместе с ребятами, потому что занятия с тренером один на один и тренировки с партнёрами – это совершенно разные вещи. С каждым днём я чувствую себя всё лучше и делаю маленький шаг вперёд. Конечно, я очень рад снова тренироваться вместе с командой и проводить время с парнями, потому что тренироваться одному было совсем не весело», – цитирует Михеева сайт НХЛ.
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